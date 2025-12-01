TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:31 Arriva la "Pianificazione Territoriale Strategica": cosa prevede e dove si vuole intervenire 13:26 “Progetta il tuo territorio del futuro”: premiati gli studenti vincitori. Ecco le idee più brillanti 12:53 La Nato valuta strategia più aggressiva in risposta a cyberattacchi e 'sconfinamenti' russi 12:36 Vittorie esterne per Guidonia e Carpi 12:26 Mese cruciale per la manovra di bilancio 11:55 Colpaccio Pallacanestro Titano: vince 68-62 in casa di Jesi 11:30 La Pesca Sportiva premia gli atleti e pensa al futuro 09:58 Addio a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano 09:41 Locomix 2026: aperte le selezioni per comici emergenti 08:24 Colloqui USA-Ucraina a Miami, Trump: “Buone chance per un accordo con la Russia”
  1. Home
  2. News radio
  3. News

La guida al caffè del Gambero Rosso

Oltre mille i caffè degustati e 158 i macinini utilizzati

di Roberto Bagazzoli
1 dic 2025
Foto di Igor Haritanovich per Pexel
Foto di Igor Haritanovich per Pexel

Prossimo ai 40 anni di vita il Gambero Rosso, fondato da Stefano Bonilli il 16 dicembre 1986, arriva in distribuzione, con l'approssimarsi delle feste natalizie, con una strenna natalizia tutta incentrata sul mondo del caffè e delle torrefazioni.

Si tratta della prima edizione della guida "Caffè e Torrefazioni d'Italia 2026" argomento che in Italia resta sicuramente cult, del resto sono davvero pochi coloro che rinunciano ad un buona caffè. .

Il volume enogastronomico, presentato questa mattina a Roma e curato da Andrej Godina e Mauro Illiano, istituisce un nuovo sistema di rating, i Macinini, da uno a tre nella scia del classico punteggio del Gambero Rosso.

Con la pubblicazione, forse una delle ultime in modalità cartecea come anticipato dal direttore responsabile del Gambero Rosso Lorenzo Ruggeri a favore di una scelta digitale per le guide enogastronomiche della Citta del Gusto, sono stati degustati oltre 1000 caffè e assegnati 158 Tre Macinini.


Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: News