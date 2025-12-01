La guida al caffè del Gambero Rosso
Oltre mille i caffè degustati e 158 i macinini utilizzati
Prossimo ai 40 anni di vita il Gambero Rosso, fondato da Stefano Bonilli il 16 dicembre 1986, arriva in distribuzione, con l'approssimarsi delle feste natalizie, con una strenna natalizia tutta incentrata sul mondo del caffè e delle torrefazioni.
Si tratta della prima edizione della guida "Caffè e Torrefazioni d'Italia 2026" argomento che in Italia resta sicuramente cult, del resto sono davvero pochi coloro che rinunciano ad un buona caffè. .
Il volume enogastronomico, presentato questa mattina a Roma e curato da Andrej Godina e Mauro Illiano, istituisce un nuovo sistema di rating, i Macinini, da uno a tre nella scia del classico punteggio del Gambero Rosso.
Con la pubblicazione, forse una delle ultime in modalità cartecea come anticipato dal direttore responsabile del Gambero Rosso Lorenzo Ruggeri a favore di una scelta digitale per le guide enogastronomiche della Citta del Gusto, sono stati degustati oltre 1000 caffè e assegnati 158 Tre Macinini.