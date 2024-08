CURIOSITÀ La luna blu Il nostro satellite non sarà davvero blu, ma lo spettacolo sarà stupendo lo stesso

Il 19 agosto torna la Luna Blu. Il nostro satellite naturalmente non sarà davvero blu, ma lo spettacolo sarà stupendo lo stesso. E c’è di più, perché potremmo esprimere anche qualche desiderio con il picco delle kappa Cignidi.

Il nome dipende solo dalla sua presunta rarità, in particolare dall’espressione inglese “once in a blue moon” “una volta ogni luna blu”, che mira ad indicare qualcosa che non si verifica molto comunemente in realtà questo fenomeno avviene ogni 3-5 anni.

Negli anni si sono poi diffuse due definizioni di Luna Blu: l’”originale” è quella che si attribuisce alla terza luna piena in una stagione che ne contiene quattro, come osserviamo in questa estate è luna piena 22 giugno, 21 luglio, 19 agosto e 18 settembr). Questa è una definizione che riporta anche all’antico termine inglese “belewe”, ovvero “tradire”: è una luna traditrice perché induce a pensare che sia finita la stagione, ma non è così.

Oggi è ormai considerata una seconda definizione piuttosto che un errore. La luna piena di agosto di tutti i mesi di agosto è chiamata Luna dello Storione nella tradizione americana per via dell’abbondanza di pesce nei Grandi Laghi tipica di questo periodo.

Ma agosto è anche tradizionalmente il mese della raccolta del grano ed è per questo che questa luna è nota anche come Luna del Grano (il simbolo di questa luna è dunque la spiga di grano).

E talvolta detta anche Luna Rossa, a causa dell’alone rossastro che talvolta la circonda a causa del calore estivo. Nulla a che vedere però con la “vera” Luna Rossa, ovvero il nostro satellite in eclissi totale che diventa effettivamente rosso in quanto, non raggiunto dalla luce diretta del Sole, è illuminato solo dai raggi solari “filtrati” dall’atmosfera terrestre che lascia passare solo la componente visibile rossa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: