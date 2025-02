La Luna della Neve

Torna la luna piena, sarà il 12 febbraio e si chiamerà Luna della Neve. Sarà alta e luminosissima (tempo permettendo). Anche se la fase di luna piena sarà tecnicamente alle 14.53 ora italiana, poche ore di differenza, quelle che mancano al tramonto, non toglieranno nulla a questo spettacolo.

Da non perdere! Come mostrano le carte del cielo, il nostro satellite, il 12 di questo mese, si troverà nei pressi della costellazione del Leone, sull’orizzonte a est, ed è quindi lì che dovremo volgere lo sguardo (nella mappa il cielo del 12 febbraio 2025 alle 20.00 circa).

La luna piena di febbraio è chiamata Luna della Neve nella tradizione americana visti i rigidi inverni boreali: le antiche tribù hanno infatti dato questo nome alla Luna osservando gli alberi che si spezzavano per il freddo, o le persone che dovevano sedersi spalla a spalla intorno al fuoco per riscaldarsi.

I Celti la chiamavano analogamente la Luna di ghiaccio, ma, visto il freddo, si parla di questo plenilunio anche come Luna ossea. Ma non tutte le culture associano la Luna piena di febbraio al freddo estremo e alla morte: per la tribù degli Hopi è infatti la Luna della Purificazione e Luna del Rinnovamento, mentre gli antichi cinesi la chiamavano Luna che sboccia.