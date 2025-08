CURIOSITÀ La luna dello storione La luna piena di agosto è chiamata Storione nella tradizione americana per via dell’abbondanza di pesce nei Grandi Laghi tipica di questo periodo.

La luna dello storione.

Splendore nella calura estiva: il 9 agosto brillerà la Luna dello Storione, la splendida luna piena rischiererà una delle notti più calde dell’anno.

Non manchiamo allo spettacolo! La luna piena di agosto è chiamata Luna dello Storione nella tradizione americana per via dell’abbondanza di pesce nei Grandi Laghi tipica di questo periodo.

Ma agosto è anche tradizionalmente il mese della raccolta del grano ed è per questo che questa luna è nota anche come Luna del grano (il simbolo di questa luna è dunque la spiga di grano).

E talvolta è detta anche Luna Rossa, a causa dell’alone rossastro che talvolta la circonda a causa del calore estivo. Nulla a che vedere però con la “vera” luna rossa, ovvero il nostro satellite in eclissi totale che diventa effettivamente rosso in quanto, non raggiunto dalla luce diretta del Sole, è illuminato solo dai raggi solari “filtrati” dall’atmosfera terrestre che lascia passare solo la componente visibile rossa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: