CURIOSITÀ La luna piena di Primavera Il 23 maggio avrà come protagonista la luna piena di Primavera o lune dei fori.

La luna piena di Primavera.

Il prossimo 23 maggio è la data ufficiale per ammirare la splendida Luna dei Fiori, la luna piena di primavera per eccellenza.

Il suo nome deriva dalla tradizione americana, riporta proprio allo sbocciare della natura tipico di questa meravigliosa stagione.

Questa luna piena è chiamata nella tradizione americana la Luna dei Fiori per via della “svolta climatica” solitamente visibile a maggio.

Infatti altri nomi riportano sempre all’inizio della primavera: la tribù Anishnaabe la chiamava Luna in fiore, mentre per i popoli Apache e Lakota era la Luna delle foglie verdi, mentre per la tribù Mohawk la Luna della grande foglia.

Ma la tradizione americana si riferisce a questo plenilunio anche con le denominazioni Corn Planting Moon - Luna della semina del mais o come Milk Moon,Luna del Latte.



