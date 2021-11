CURIOSITÀ La macchina di Barbie a grandezza naturale Dal salone dell'auto di Los Angeles la vettura della bambola più iconica al mondo

La macchina di Barbie a grandezza naturale.

Tra le tante novità che sono state presentate al Salone dell'auto di Los Angeles ce n'è una che farà felici ci estimatori di Barbie.





Nella sezione dedicata al Tuning è comparsa una elaborazione iconica, sulla base di una 500 elettrica è stata costruita l'ayto della bambola della Mattel a grandezza naturale. Diversi i dettagli decisamente “stravaganti”. Cominciamo dai fari e fanali a forma di stella, i poggia testa morbidi, i cerchi con motivi arcobaleno. Ma il dettaglio veramente top della vettura sono le portiere ad ali di cigno. Completano il look di questa stravagante vettura uno scarico (finto) a forma di stella e un grosso spoiler. La carrozzeria presenta inoltre una tonalità argento metallizzato. Poche le modifiche apportate invece agli interni, che rimangono complessivamente quelli della Fiat 500 di serie, ad esclusione del colore rosa dei sedili e della plancia e per i poggiatesta pelosi. Sul volante è poi presente la scritta Barbie. No si tratta del primo esperimento su 4 ruote, esiste anche la versione Barbie della Smart uscita qualche anno fa.



