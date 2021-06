La notte di San Giovanni quella nello specifico tra il 23 e il 24 giugno la possiamo considerare come la notte più incredibile dell'anno. Celebrata da centinaia di anni a partire dagli antichi romani, attraverso riti e usanze popolari è di origine pagana dove culti e incantesimi si mescolano alla luce delle stelle. La prima usanza popolare consiste nello spargere un mucchietto di sale di fronte alla porta di casa lasciando poi di fianco alla stessa una grande scopa per proteggersi dall'intrusione delle streghe. La rugiada che bagnerà i prati nella notte di San Giovanni ha poteri rigenerativi per il fisico e influisce positivamente sulla bellezza per chi ci si rotola sopra. Questo rituale sembra sia miracoloso anche per guarire dalle forme reumatiche. In quella notte si raccolgono anche le noci verdi, si bagnano con la rugiada e ci si produce il “nocino”.

In questa notte alcune alcune erbe raccolte bagnate di rugiada hanno poteri miracolosi. la ruta, celebre per le sue proprietà contro lo stress e l’ansia, tonificante per le arterie e vasi capillari riduce l’infiammazione dell’artrite. L’artemisia, ritenuta erba con poteri anticancro, la salvia usata contro il mal di pancia, la menta, rimedio contro l’influenza, l’iperico – noto anche come “erba di San Giovanni”-, un tempo usato per cicatrizzare le ferite, il rosmarino per contrastare le calvizie, e per ultimo ma non ultimo, il proverbiale aglio: “Chi non prende aglio a San Giovanni, è povero tutto l’anno”. La notte di San Giovanni è anche una notte che ha tutti i colori dell'amore, la data è propizia per i matrimoni e sono tanti i rituali di previsione sentimentale che si possono fare. Una tra le tante ? Prendere 3 tre fave: alla prima togliere completamente la buccia, alla seconda togliere la metà della buccia, e alla terza lasciarla intatta. Incartare le tre fave come caramelle con tre carte identiche, metterle sotto il cuscino e dormirci sopra. Il mattino pescandone una a caso, se la buccia è intera vuol dire che s’incontrerà un marito ricco, con mezza buccia benestante e senza buccia povero. Buona Notte di San Giovanni.