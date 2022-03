ARTE La Marilyn di Andy Warhol: si parte da 200 milioni di dollari Il famoso ritratto diventa così l'opera più costosa di sempre venduta ad una asta

La Marilyn di Andy Warhol: si parte da 200 milioni di dollari.

"Shot Sage Blue Marilyn" il famosissimo rutratto di Marilyn Monroe ad opera di Andi Warhol potrebbe diventare l’opera d’arte più cara mai venduta ad un'asta. La famosa casa d'aste inglese Christie's, ha annunciato che nella Marquee Week di maggio metterà all'asta proprio il celeberrimo ritratto. Valore stimato "200 milioni di dollari". Realizzata dall'autore nel 1964, è considerata una delle più iconiche della pop art americana, consegnata a Christie’s dalla Fondazione Thomas e Doris Ammann di Zurigo, che si occupa di migliorare la vita dei bambini di tutto il mondo tramite programmi sanitari ed educativi.

Ed è proprio per questo motivo, che il ricavato, questa volta sicuramente da record, andrà a beneficio dell'ente. Blue Marilyn va a posizionarsi così accanto ad altre iconiche opere senza tempo come la Nascita di Venere di Sandro Botticelli, o la Gioconda di Leonardo Da Vinci, per finire ricordando anche Les Demoiselles d'Avignon di Pablo Picasso. La Marilyn di Warhol è categoricamente uno dei più grandi dipinti di tutti i tempi ed è un'opportunità unica di presentare questo capolavoro all'asta.



