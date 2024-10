La mela più cara del mondo

La Black Diamond è la mela più rara e costosa del mondo, coltivata esclusivamente nella regione tibetana dello Nyingchi, ad un’altitudine superiore ai 3000 metri.

Il frutto in questione, il cui nome in cinese si traduce come “Il Trono del Sole”, si distingue per il singolare colore della buccia, che varia dal nero lucido al violaceo scuro.

A fronte di un aspetto così particolare, la Black Diamond non presenta significative differenze nel gusto rispetto alle altre mele, anche se risulta leggermente più dolce: ciò che la rende speciale, oltre all’aspetto estetico, sono le condizioni estreme in cui cresce e il lungo processo di maturazione, che influisce notevolmente sul suo prezzo, che può raggiungere fino a 20 euro per singolo frutto.

La Black Diamond appartiene alla varietà Hua Niu, una famiglia di mele già nota per via della rarità e per il valore sul mercato internazionale.

A differenza delle altre varietà, però, la Black Diamond viene coltivata in un ambiente unico: le coltivazioni si trovano all’ombra dell’Himalaya, da oltre 3000 metri di altitudine, dove le condizioni climatiche sono particolarmente severe.