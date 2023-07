La Messa è...iniziata

Duo torinese dall'esordio abbastanza recente e dal nome bizzarro, La Messa, al secolo Serena Mastrulli e Marco Zamuner, torna, a poche settimane dalla pubblicazione del singolo precedente, “Piove”, con una nuova canzone.

“Cherie”, questo il titolo del pezzo, è “una serenata moderna - così l'ha definita il duo stesso, già inquadrato da alcuni come la band indie più promettente del momento - un brano che non passa inosservato”.









L'obiettivo, dunque, è farsi notare, non solo attraverso la musica, ma appunto già a partire dalla scelta del nome, scelta della quale hanno spiegato chiaramente il significato in un'intervista:

“Ci piace dire che La Messa sta ad indicare la sacralità che ha per noi la nostra musica e al tempo stesso il rituale che vogliamo far vivere al nostro pubblico durante l’esperienza live. La verità è che abbiamo capito che era il nome giusto quando le nostre madri ci hanno detto di cambiarlo. Cercavamo un nome iconico, in grado di smuovere in ognuno, nel bene e nel male, una sensazione personale, legata al proprio background. In Italia ci sono poche cose radicate nella cultura come il cristianesimo. E poi suona bene, te lo ricordi.”

Altra parola d'ordine per Serena e Marco è contaminazione. Background musicali e gusti completamente diversi che trovano il modo di mescolarsi, questa per loro la chiave giusta per aprire la porta del successo.