La mia svolta “Bellissima”

E' stata un’estate da protagonista quella di Annalisa con i Boomdabash ed il successo “Tropicana”. Ora la cantante ligure torna con il nuovo singolo “Bellissima“, scritto insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta. Annalisa definisce “Bellissima” come una “naturale evoluzione di tutto quello che ha realizzato fino a questo momento”. E con ottimi risultati! Parliamo di 17 Dischi di Platino e 12 Dischi d’Oro, 7 album e numerose collaborazioni, italiane e internazionali.

In “Bellissima” il mondo della dance elettronica (dai ritmi che richiamano gli Anni '80) si fonde con le radici musicali tipicamente italiane dove Annalisa racconta una storia d'amore travagliata, ma con la giusta dose di autoironia che lei stessa definisce “isteria romantica”. Ma seguiamo esattamente le sue parole: “Ho scritto “Bellissima” in un momento decisivo della mia carriera, quel momento in cui ti guardi allo specchio e decidi che una volta azzerati tutti i filtri puoi finalmente costruire qualcosa di completamente nuovo. È un racconto sofferto, un pugno nello stomaco, ma scritto con autoironia e un pizzico di isteria romantica. Ti fa ballare, sì, ma con le lacrime. È esattamente come sono io”.

Annalisa - Bellissima (Official Video)

“Bellissima” di Annalisa è già candidata a diventare una hit della prossima stagione!