La Microluna dei fiori.

Dopo la Microluna Rosa che abbiamo ammirato ad aprile, il 12 maggio arriva quella dei Fiori, la luna piena di maggio che potrebbe sembrare più piccola del solito (e forse un po’ meno luminosa). Lo spettacolo, forse meno famoso della Superluna, ma non è meno affascinante.

Per microluna si intende una luna in fase di piena o nuova prossima all’apogeo, il punto dell’orbita lunare più lontano dalla Terra (anche se, come per la più famosa Superluna, la definizione non è stata mai confermata dall’International Astronomic Union).

Quando piena, proprio per la sua distanza, potrebbe apparire a noi più piccola (e forse un po’ meno luminosa, per lo stesso motivo). In particolare, come spiega Timeanddate, questa condizione si realizza quando il centro della Luna si trova a più di 405.000 chilometri dal centro della Terra considerato che la distanza media Terra – Luna è di 382.500 chilometri.

