La migrazione dei granchi rossi di Christmas Island

E' un appuntamento che si rinnova ogni anno nei mesi di ottobre e novembre. Attraverso le foreste della Christmas Island l’isola australiana a sud dell’Indonesia in direzione dell’Oceano si muove un vero e proprio tappeto rosso. Sono milioni di granchi rossi che hanno iniziato la migrazione verso le spiagge. Raggiungeranno la costa scaveranno delle buche per potersi accoppiare. La migrazione avviene ogni anno come dicevamo tra ottobre e novembre periodo in cui depongono le uova. Per questo motivo, in questo periodo le strade vengono chiuse al traffico in modo che i granchi possano arrivare alle spiagge in sicurezza.

Toccherà poi alle femmine raggiungere i granchi maschi per iniziare l’accoppiamento. Dopo questa fase i maschi lasceranno le tane e torneranno nella foresta. Invece le femmine restano nella tana per due settimane, ogni granchio femmina riesce a produrre circa 100.000 uova. Poi le uova con l’alta marea finiranno in acqua dove si schiuderanno. Attualmente sull’isola chiamata Christmas Island proprio per i granchi rossi ci ne sono circa 50 milioni di esemplari. Per evitare che i granchi possano essere danneggiati il Christmas Island Visitor Centre ha distribuito dei rastrelli per spostarli dalle strade in caso qualche granchio possa capitarci sopra.