CURIOSITÀ La mobilità del futuro La mobilità ferroviaria del futuro potrebbe essere il treno a idrogeno che ha possibilità di trasformarsi in normalità. Per avere un anticipo di ciò che sarà, si può andare in Bassa Sassonia, in Germania.

La mobilità ferroviaria del futuro potrebbe essere il treno a idrogeno che ha possibilità di trasformarsi in normalità. Per avere un anticipo di ciò che sarà, si può andare in Bassa Sassonia, in Germania, dove sta prendendo forma la prima tratta 100% a idrogeno. I protagonisti di questa rivoluzione 14 treni Coradia iLint costruiti da Alstom.

Entro la fine dell'anno, sostituiranno 15 treni diesel sulla tratta tra Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde e Buxtehude. Nell'immediato, secondo quanto riportato dai media locali e riportato dall'Ansa, a circolare sui 126 chilometri di tratta regionale saranno cinque treni a emissioni zero, che verranno riforniti quotidianamente e h24 dalla stazione di rifornimento d'idrogeno di Bremervörde della Linde.



