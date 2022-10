CURIOSITÀ La moda di "seconda mano" Un mercato in forte crescita destinato a raggiungere quote di mercato importanti nel giro di breve tempo. La moda di seconda mano un segmento sempre più ampio

La moda di "seconda mano".

La moda di seconda mano continua a crescere. Il valore del mercato della rivendita di moda oggi è compreso tra i 100 e i 120 miliardi di dollari in tutto il mondo, ossia più del triplo rispetto al 2020: lo dice una ricerca realizzata da Boston Consulting Group (BCG) e Vestiaire Collective, piattaforma di 'second hand'. Secondo lo studio i cui risultato sono stati pubblicati dall'ansa, il mercato della seconda mano rappresenta già dal 3% al 5% dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori e potrebbe crescere fino al 40%, tanto che si prevede che nel 2023 i pezzi 'pre-loved' costituiranno il 27% degli armadi.

Sebbene l’economicità sia stata citata come la motivazione principale per l’acquisto di articoli di seconda mano da oltre la metà degli intervistati, questa tendenza è in evidente calo. La varietà del catalogo è stata indicata come il secondo principale fattore che spinge al consumo di articoli di seconda mano. Il 40% degli acquirenti considera l’usato come un modo per consumare moda in modalità sostenibile, e altrettanti consumatori scelgono il mercato della seconda mano per l’ampia scelta e i pezzi unici che offre. Anche il “brivido della caccia al tesoro” e l’opportunità di negoziare con i venditori sono fattori sempre più popolari per l’acquisto di abbigliamento di second Hand, con il 35% degli intervistati che li ha indicati come forze trainanti.



