La "Mole Urbana" modernissimo quadriciclo elettrico

Elettrico, quindi modernissimo, ma che come aspetto è a metà tra la "belle époque" e i "Flinstone" e anche il nome richiama più un monimento e una città, è la "Mole Urbana".Nata come marchio automobilistico della Up Design di Torino, società fondata da Umberto Palermo, ha deciso di mettersi alla prova con genere di auto assai diverso da tutte le sportive viste fino ad ora. La Mole Urbana, stando a quello che dichiara l’azienda non è un prototipo, ma è quasi pronta per entrare in produzione.L'azienda parla di un quadriciclo elettrico che nasce come mezzo che ha lo scopo di rendere accessibile a un vasto pubblico la mobilità elettrica in città, sulla scia di quanto mostrato dalle rivali Citroën Ami, Renault Twizy e Seat Minimò. La sua produzione entrerà nella fase attiva appena terminata l'emergenza coronavirus.





Uscirà in tre....taglie: la Small, lunga 320 cm, alta 140 e con 2 sedili; Medium, con la stessa altezza ma 340 cm di lunghezza e un sedile in più; e Large, con i 370 cm di lunghezza ed è alta 120, ma in più offre 4 sedili su 2 file. La cellula dell’abitacolo, squadrata e con grandi superfici vetrate, poggia su un telaio dalle pronunciate estremità, utili per legare valigie o bagagliai di grandi dimensioni. L’interno è essenziale ma non spartano, perché sono presenti un volante in stile cloche d’aereo, un tablet verticale al posto del cruscotto e nicchie in cui riporre il telefonino, una bottiglia d’acqua o monetine. Sotto il cofano le batterie, che saranno in grado di garantire da 75 a 150 km di autonomia, a sufficienza per gli spostamenti di tutti i giorni, la velocità massima non supererà i 50 km/h. All'interno, per ogni passeggero c'è un "monopattino elettrico", che si ricarica attraverso la dinamo collegata alle ruote del quadriciclo.









La Up Design inoltre ha già resi noti quelli che sono i piani di realizzazione dei veicoli ovvero i primi 50 entro quest'anno, nel 2021 altri 150, arrivando poi a 200 nel 2022. Sono addirittura 300 quelli previsti nel 2023, con una crescita del 30% prevista nel mercato dei quadricicli nel 2030. . Un intento in linea con la stima di crescita del mercato dei quadricicli, che è del 30% entro il 2030. L'obiettivo della Mole Urbana è di raggiungere il 2% circa in tre anni e il 6% in sei anni. Questa «baby city car», come la definisce la stessa UP-Design, sarà prodotta ed elettrificata in Toscana, dalla stessa azienda di Pontedera, che lavora già per Piaggio, per la cinese Dongfeng e per la giapponese Isuzu. Per vederla da vicino dovremo però aspettare "Milano-Monza Open Air" "Motor Show", che al momento è confermato. In queste occasioni si potranno guidare i prototipi alle quali seguirà una conferenza stampa, con l’auspicio che questo luogo all’aperto, festoso, ci restituisca la gioia di stare insieme»