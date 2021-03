CURIOSITÀ La moto a una ruota Si chiama Ryno è elettrica ed è una motocicletta ma ha solo la ruota posteriore

La moto a una ruota.

Chi si ricorda i tempi in cui ci si vantava di sapere andare in motorino su una ruota? Gli anni passano e ora è possibile farlo, ma in totale sicurezza e senza la certezza di passare per un cialtrone. Lei si chiama "Ryno" è di fatto una motocicletta, ma ha la caratteristica di avere una ruota sola e proprio quella posteriore. A vederla sembra una moto mozzata, o reduce da un incidente che l'ha lasciata praticamente a metà. E' composta da una carrozzeria di tubi in acciaio e si sviluppa in verticale sopra il pneumatico. Il manubrio è leggermente spostato in avanti, proprio sopra la ruota c’è il sellino e dietro troviamo un piccolo portapacchi.





Ricorda un monociclo circense, di fatto è un monoruota bilanciato con la posizione di guida a gambe tese così da controllare l’equilibrio e distribuire il peso a terra. Ha anche il serbatoio che ovviamente non deve contenere il carburante essendo spinta da un motore elettrico da 2mila watt di potenza, in grado assicurare una velocità massima di 48 km/h. Il peso ammonta a 40 kg. Ad alimentare il motore elettrico c’è una batteria Panasonic da 1360 Wh, che garantisce un’autonomia di 60-100 km. Il tempo di ricarica varia tra 3 e 12 ore. Il costo di questa via di mezzo tra una moto e un Segway è di 1560€.

Per guidarlo si deve spostare il peso in avanti e quindi si avanzerà, per rallentare, al contrario, bisognerà invece spostare la massa all’indietro.

