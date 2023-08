MUSICA La musicassetta, un oggetto magico Ascolta il Reloaded!

Era il 14 agosto 1963 quando la Philips mise in commercio la prima musicassetta. Finalmente si poteva ascoltare la musica in macchina attraverso l'autoradio, in treno e in qualsiasi altro posto si desiderasse. Si trattava di un oggetto composto da due bobine racchiuse in un contenitore che raccoglieva un nastro magnetico che poteva essere utilizzato per riprodurre musica, ma anche per registrare o cancellare una traccia.

Per saperne di più, ascolta il nostro reloaded!

