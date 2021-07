CURIOSITÀ La natura ci cura con la Terapia Forestale Rafforza il sistema immunitario, riduce i livelli di ansia, depressione, angoscia e affaticamento migliorando il sistema cognitivo e lo stato d’animo

La natura ci cura con la Terapia Forestale.

Nonostante segnali inquietanti degli ultimi giorni sullo stato del pianeta e sulle reazioni climatiche conseguenti, c'è una notizia che ci mostra ancora una volta che la natura ci corre in aiuto. Provate a pensare se un giorno non molto lontano il nostro medico ci prescrivesse passeggiate lente e rilassate in montagna almeno una volta alla settimana.

In effetti sembrerebbe strano. Si tratta invece della “terapia Forestale”, che da noi sembra un racconto romantico, in Giappone dal 1980 la “forest Bathing” viene prescritta come di solito si fa per i medicinali. Si tratta di immergersi nella natura di abbracciarla con tutti i 5 sensi. Diversi i benefici non solo a livello psicologico e mentale, ma anche sul fisico che derivano dall’inalazione di composti organici presenti nell’ambiente forestale. Gli effetti rilevati su diversi organi e apparati, come quello: respiratorio, cardiovascolare e non solo. Infatti, chi lo pratica con assiduità rafforza il sistema immunitario, riduce i livelli di ansia, depressione, angoscia e affaticamento migliorando il sistema cognitivo e lo stato d’animo.



