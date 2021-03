La nave che vola e non è Capitan Harlock

Stava facendo una passeggiata vicino alla scogliera nei pressi di Falmouth, nel sud dell’Inghilterra, quando ha notato una cosa strana e subito ha messo mano alla sua macchina fotografica. Davanti agli occhi del uomo c'era una nave mercantile che sembrava volare sospesa sopra le acque del mare. Era sicuramente un’illusione ottica, creata da un falso orizzonte dovuto alla nebbia o alla foschia sopra il mare. E' un fenomeno diverso da quello dei miraggi delle oasi nei deserti, che vengono avvistate lontano anche Km da dove si trovino in realtà. Avvistamenti di questo genere si ripetono periodicamente, e sono già stati in passato ampiamente spiegati. Altre illusioni ottiche simili sono causate invece da un fenomeno meteorologico chiamato inversione di temperatura, che si verifica quando una corrente di aria fredda si trova più vicina al suolo.











In questo caso all’acqua, e quindi l’aria sopra di essa è più calda. Dal momento che l’aria fredda è più densa dell’aria calda, ha un maggiore indice di rifrazione, e questo influisce sulla percezione visiva degli oggetti da parte del cervello umano. Attraverso il miraggio superiore, gli oggetti sembrano “galleggiare” sopra la loro posizione reale, ma è anche possibile riuscire a vedere un oggetto capovolto, oppure che si trovi al di là della linea dell’orizzonte. Quando uno strato di aria fresca sta sopra uno strato di aria calda si parla invece di miraggio inferiore: è l’illusione ottica che in estate ci porta a vedere in lontananza “pozze d’acqua” lungo le strade d’asfalto molto caldo.

Comunque il pensiero è corso subito all'Arcadia e al suo straordinario comandante: Capitan Harlock