La nonna che cavalca l'onda.

E' un p come wonder woman, in estate danza sulle onde del mare della Sardegna ma non si ferma mica li, una volta messo in secca il surf, in inverno scia.

Durante l'anno gioca a golf in un circolo romano e percorre chilometri a piedi nella sentieri in Liguria, la sua terra d'origine, dove tra l'altro ha conosciuto il suo secondo marito più giovane di trent'anni.

E a novembre compirà 98 anni. "Sì, ma nulla di serio" dice lei perché per Maria Carla Rivano, per tutti "Mariuccia", è come se nulla fosse cambiato rispetto a qualche anno fa.

"Non capisco - ha detto - perché tutta questa attenzione nei miei confronti, ho sempre fatto sport fin da giovane e continuo a praticarlo anche ora che sono anziana".

Mariuccia è già con la testa proiettata all'anno prossimo. Precisamente alla stagione estiva, dato che ha già confermato la prenotazione per la casa dove trascorre solitamente le vacanze a Porto Pollo, località nel comune di Palau.

Un amore, quello per il surf e la Sardegna, nato più di trent'anni fa.

