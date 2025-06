CURIOSITÀ La notte romantica dei borghi In concomitanza del solstizio d'estate torna questa notte speciale legata a quei luoghi speciali che restano sempre un po nascosti

La notte romantica dei borghi.

Il 21 giugno, in concomitanza con il solstizio d'estate, torna la Notte Romantica nei Borghi più belli d'Italia. Dal tramonto all'alba, circa 200 borghi da nord a sud si illumineranno con fiaccole e candele per regalare a visitatori e residenti una serata dedicata all'amore in tutte le sue forme.

Giunta alla decima edizione, col tempo la Notte Romantica ha saputo conquistare migliaia di persone (si stima una media di oltre mezzo milione di visitatori ogni anno) grazie anche al fascino di quell'Italia nascosta dei centri storici, che spesso si affacciano su colline, laghi o scorci di mare.

Da qualche anno l'iniziativa è stata accolta anche fuori dai confini italiani, grazie alla collaborazione con altre associazioni internazionali che riuniscono i borghi più belli in Francia, Spagna, Belgio e Giappone. Come di consueto, il 21 giugno ogni borgo proporrà un proprio programma, tra concerti, performance teatrali, mostre, proiezioni, danze e appuntamenti gastronomici.

Il minimo comune denominatore sarà il desiderio di far sentire chiunque accolto e coinvolto,ci saranno anche dei momenti simbolici, condivisi da tutta la rete. Il primo è il dolce Pensiero d'Amore, creato per l'occasione dallo chef stellato Anthony Genovese del ristorante Il Pagliaccio di Roma e servito dai ristoranti aderenti.

Il secondo è l'immancabile bacio di mezzanotte, accompagnato dal lancio di palloncini. Per scegliere il borgo dove andare si può consultare l'elenco completo sul sito ufficiale borghipiubelliditalia.it

