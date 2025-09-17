CURIOSITÀ La pagella solo a fine anno L'iniziativa parte di un progetto più articolato parte da Ravenna

La pagella solo a fine anno.

Ci sono piccole rivoluzioni nel settore didattico che fanno riflettere. Tra questi c’è la pagella quadrimestrale, in voga al liceo. Il liceo scientifico Oriani di Ravenna ha deciso di abolirla e ha optato per una pagella unica a fine anno per vari motivi.

Intanto così non si caricano di stress i ragazzi e non li si incitano alla competitività. E poi è un’ottima occasione per rivedere il sistema scolastico, per una scuola meno competitiva e più attenta all’istruzione dei ragazzi.

Una decisione che forse tocca un nervo scoperto del sistema educativo nazionale.

Alla guida di questa scelta c’è la dirigente scolastica dell'istituto romagnolo che ha trovato il consenso di tutto il corpo docente.

Tutti si sono resi conto che le verifiche di fine quadrimestre generavano molto stress, che influiva sul rendimento e soprattutto penalizzava gli studenti che avevano bisogno di più tempo, quelli più fragili.

