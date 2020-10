CURIOSITÀ La pandemia di Covid-19 danneggia anche Babbo Natale La casa di Santa Claus nel nord della Finlandia, non ha accolto la solita folla di turisti da tutto il mondo

Anche Babbo Natale paga daziodi fronte al Covid-19, il suo paese infatti è stato abbandonato dai turisti a causa delle restrizioni sui viaggi. Il paese di Rovaniemi, dove si trova la casa di Santa Claus nel nord della Finlandia, in questo 2020 non ha accolto la solita folla di turisti da tutto il mondo. La causa è delle leggi emesse dai governi per contenere la pandemia con le sue restrizioni sui viaggi. Lo riporta il Guardian sottolineando che si assiste ad un afflusso che di solito va avanti per tutto l’anno.

Agosto, ad esempio, ha segnato un -78% di persone in meno rispetto all’anno scorso. Inevitabili i grossi danni per tutte le imprese locali. La Finlandia, che ha registrato pochissimi casi di coronavirus, ha però ugualmente adottate misure tra le più rigide in Europa per evitare l’arrivo di stranieri. Dal 5 ottobre scorso, il governo finlandese ha stabilito che devono rimanere due settimane in quarantena tutti i cittadini provenienti da Italia, Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Islanda, Austria, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Portogallo, Polonia, Francia, Svezia, Germania, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Danimarca, Repubblica Ceca, Ungheria ed Estonia.





