CURIOSITÀ La pausa pranzo spaventa Gli italiani sono talmente preoccupati dalla prova costume che evitano la spiaggia

La pausa pranzo spaventa.

La tanto temuta prova costume non è più solo uno slogan da rivista: per milioni di vacanzieri è una vera e propria barriera psicologica. Un italiano su dieci, infatti, rinuncia ad andare al mare perché si sente... brutto.

Non si tratta di una semplice insicurezza passeggera, ma di un fenomeno sociale concreto emerso da un recente sondaggio condotto da Shopping Cube.

Perché sì, l'ansia da spiaggia spinge il 10% della popolazione a boicottare sabbia, scogli e ombrelloni pur di non mostrare il proprio corpo in pubblico.

Si chiama "dismorfofobia da spiaggia" e si traduce nella sensazione di avere un corpo inadeguato per essere esibito sul bagnasciuga.

Un'impressione legata sostanzialmente al giudizio degli altri, che però talvolta si rivela completamente distorto in relazione al reale stato del proprio fisico.

E chi pensa che possa trattarsi di una tendenza poco diffusa si sbaglia. E di grosso anche, perché i dati elaborati dall'osservatorio fanno emergere una realtà piuttosto importante e più comune di quel che può sembrare.

Su un pubblico di 850 internauti interpellati risulta che questo disturbo sia più diffuso tra le donne, con punte del 60% nella fascia d'età compra tra i 25 e i 34 anni.

Ma anche gli uomini non sono esenti, con un 47%, nella stessa fascia d'età, che risulta essere affetto da questa particolare fobia. Anche tra gli adolescenti il nuovo fenomeno si fa sentire con particolare insistenza, con picchi del 51% tra le ragazze e del 45% tra i ragazzi.

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