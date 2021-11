SALUTE La pigrizia è un toccasana per la salute Lo affermano alcuni ricercatori della Ohio State University.

La pigrizia è un toccasana per la salute.

La scoperta ha del sensazionale e arriva dall'Ohio, dove alcuni ricercatori hanno annunciato, che la tanto vituperata pigrizia sarebbe un vero toccasana per nostra salute. ma procediamo con ordine: i ricercatori appartengono alla "Ohio State University" e da validi rappresentanti della scienza se loro affermano che essere pigri fa bene alla salute, noi umili mortali non abbiamo motivi per dubitarne. Vi sentite stanchi? Scalare l'Everest vi appare più "fattibile" che levarsi dal divano? Alzarsi dal letto è più doloroso che di vincere una gara dell'Iron Men? E' ufficiale, sono i sintomi della pigrizia, lo dice la scienza, ma non è più una perdita di tempo.

Pensare che si stia perdendo tempo non ci permette di rilassarci completamente, vergognarci non fa altro che accrescere la tensione togliendoci il gusto e il divertimento del dolce far niente. E' infatti in quei momenti che ci si rende conto di essere più creativi e perfino maggiormente produttivi.

Pensate a cosa ci siamo persi fino ad oggi e a cosa si sono perse le persone iperattive e maniache della precisione e superattive....impigrirsi allunga la vita.....lo dice la scienza!!!





