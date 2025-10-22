CURIOSITÀ La pista dei dinosauri Scoperta in Inghilterra la più ampia distesa di orme di dinosauro

La pista dei dinosauri.

Nell’Oxfordshire, nel cuore dell’Inghilterra, un gruppo di ricercatori ha portato alla luce qualcosa di straordinario: la più lunga pista di orme di dinosauro mai trovata in Europa.

Misura ben 220 metri e risale a circa 166 milioni di anni fa, quando quella zona era una pianura fangosa attraversata da enormi sauropodi dal collo lunghissimo.

La scoperta è avvenuta nella cava di Dewars Farm, uno dei siti più importanti della cosiddetta “autostrada dei dinosauri” britannica.

Gli scavi, condotti nell’estate 2025 da un team delle università di Oxford, Birmingham e Liverpool John Moores, hanno coinvolto oltre cento persone tra studiosi, studenti e volontari.

Una corsa contro il tempo per salvare le impronte dei giganti Il lavoro non è stato semplice. Dopo un’estate insolitamente calda e secca, il terreno si era indurito “quasi come cemento”, racconta il geologo Duncan Murdock dell’Oxford University Museum of Natural History.

Per una settimana, il team ha dovuto scavare con estrema cautela per non danneggiare le impronte, alcune delle quali lunghe fino a un metro.

