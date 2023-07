CURIOSITÀ La pizza anti zanzara La ricetta è di una catena di pizzerie canadese, possiamo assicurarvi che non è fatta con i repellenti

La pizza anti zanzara.

L’estate è sinonimo cene all’aria aperta, con temperature piacevoli in cui condividere una pizza con amici, con il proprio partner o con la famiglia sotto le stelle.

Peccato che l’estate faccia rima, e per niente poetica con le zanzare. Ma ci sono buone novità, il merito va alla catena canadese Pizza Pizza, che ha creato la prima pizza… che respinge le zanzare!

Se vi sorgesse un dubbio, la “Buzz Off Pizza” non è condita con repellenti. Al contrario, è perfettamente commestibile.

La ricetta, come dicevamo prima, è un po’ strong e prevede un assortimento di ingredienti deliziosi (seppur leggermente piccanti) come aglio, pomodori, peperoncino e cipolle, tutti noti per respingere le zanzare.

Se a prima vista è chiaro che ci vuole un certo coraggio per gustare questa pizza, si tratta comunque di un’operazione di marketing insolita che ha fatto parlare di sé sui social network e che sicuramente sorprenderà e incuriosirà alcuni buongustai.



