CURIOSITÀ La pizza della solidarietà Un benefattore misterioso ha donato 6 mila euro per finanziare 700 bonus per 700 pizze per le persone in difficoltà

La pizza della solidarietà.

Persone speciali, che si prodigano per il prossimo, fortunatamente esistono. La vera beneficenza si fa in silenzio e ne è un esempio un imprenditore, che desiderando mantenere l'anonimato, ha donato la somma di 6mila euro all'emporio solidale "Il Cedro" di Schio in provincia di Vicenza.

Questa donazione ha messo in moto un'iniziativa straordinaria che è stata chiamata "Una Pizza per Tutti". L'obiettivo portare sollievo e conforto alle famiglie e alle persone sole in difficili condizioni economiche.

L'uomo dietro questo gesto altruistico non si è limitato alla donazione, ma ha dato indicazioni specifiche ai gestori dell'emporio su come utilizzarla.

Sono stati infatti preparati un totale di 700 bonus per 700 "pizze sospese" e sono poi stati messi a disposizione degli utenti dell'emporio che possono recarsi presso "Il Cedro" per ritirare un buono, da utilizzare presso il ristorante Pizza Bon in piazza IV novembre per gustare la propria "pizza sospesa" comodamente seduti al tavolo o optare per l'asporto.



