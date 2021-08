CURIOSITÀ La pizza e il Robot La robotica pizzaiola

La pizza e il Robot.

Prima il sushi e poi il pollo fritto, adesso possiamo comprare anche il robot che fa la pizza. Sia chiaro non è una planetaria che ti aiuta ad impastare, ma si tratta di una macchina vera e propria che si occupa di stendere l'impasto, mettere la salsa, i condimenti e poi avvisarti di infornare tutto fino a cottura ultimata.





Insomma, un robot pizzaiolo che è in grado di preparare ogni tipo di pizza: basta inserire la ricetta praticamente un gioco da ragazzi. Il suo nome è Picnic Pizza System è stato presentato recentemente all'International Pizza Expo di Las Vegas come la più pratica soluzione per ristoranti e pizzerie in America gestiti su larga scala, visto che è capace di preparare fino a 100 pizze in un’ora; ma questo non significa che, con uno sviluppo e i dovuti accorgimenti, non possa essere la base di partenza per un robot da tenere in casa tutti i giorni per organizzare serate con amici senza faticare troppo.



