CURIOSITÀ La pizza più buona del mondo La pizza resta in testa alla classifica dei cibi che vorremmo a tavola. Oggi aggiungiamo un tassello in più che potrebbe agevolarci nella scelta delle pizzerie dove poter assaggiare quella più buona del mondo.

La pizza resta in testa alla classifica dei cibi che vorremmo a tavola. Oggi aggiungiamo un tassello in più che potrebbe agevolarci nella scelta delle pizzerie dove poter assaggiare quella più buona del mondo. E stata pubblicata la 50 Top Pizza World 2022. Qual è la città dove mangiare la migliore pizza del mondo? Facile dire Napoli, ma oramai la magnifica “arte del pizzaiolo” è qualcosa che va ben al di là dei confini partenopei, mantenendo (facendo dei distinguo) una discreta autenticità e una qualità senza dubbio elevata.

Scorrendo la classifica 50 Top Pizza World 2022 scopriamo che in vetta c'è la pizzeria I masanielli di Francesco Martucci di Caserta con un ex equo ma a New York dove la pizza più buona del mondo si può gustare a “Una Pizza Napoletana” di Anthony Mangieri, resta all’estero anche il premio del terzo posto con “Peppe Pizzeria” di Giuseppe Cutraro, a Parigi, al quale è andato anche Il titolo di Pizza Maker of The Year. La 50 Top Pizza World 2022 è stilata dall'omonima guida online ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e dal giornalista Luciano Pignataro, che seleziona in Italia e nel mondo le migliori pizzerie.



