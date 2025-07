La pizza, classica, gourmet o rivisitata, si conferma anche per la stagione calda 2025, la regina dell'estate: a vincere è la tipologia tradizionale ma la pinsa, più leggera rispetto alla pizza tradizionale, è in costante ascesa ed è apprezzata per "la capacità, praticamente infinita, di accostamento con qualsiasi ingrediente".

A rilevarlo è Aibi, l'Associazione Italiana bakery ingredients che rappresenta le aziende produttrici di ingredienti per pane, pizza e pasticceria all'interno di Assitol- Associazione italiana industria olearia.

La pizza - dice Aibi - confermandosi versatile e dimostrando di adattarsi a tutte le modalità di consumo registra in media un consumo pro-capite di quasi 8 kg ogni anno.

"In pratica, gli italiani - evidenzia l'associazione - mangiano pizza almeno una volta a settimana, nei momenti più disparati e l'impasto più amato resta ancora quello classico napoletano, prediletto dalla maggioranza dei consumatori, seguito a distanza da quello romano (20%), e poi dalla pizza in teglia".