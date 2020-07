MUSICA La prima edizione dell’ "Ace Jazz Festival San Marino" Nato prima dell'emergenza, pensando a un connubio tra musica e tennis

La prima edizione dell’ "Ace Jazz Festival San Marino".

Un festival che nasce vincente nonostante le anomalie inevitabili nell’anno della pandemia: la prima edizione dell’ "Ace Jazz Festival San Marino" si terrà a San Marino. Tra gli eventi principali dell’estate sammarinese torna la musica e in particolare il jazz. Ideato prima dell’emergenza sanitaria pensando a un connubio tra musica e tennis, il festival è stato rimodulato per poter esordire comunque, nonostante tutto. Sarà dunque un’edizione “a bassa densità” in cui i legami con lo sport saranno accennati per essere poi ripresi e sviluppati in prossime edizioni. Ace, nel tennis, è un servizio vincente, un primo colpo perfettamente mirato che va subito a segno.





I più letti della settimana: