MUSICA "La Primavera" è uno stato d'animo! Fuori ora il nuovo singolo di Jovanotti Pubblicato insieme ad altri 4 brani

Dopo il "Boom" arriva "La Primavera", il nuovo singolo di Jovanotti pubblicato insieme ad altri quattro brani: "I Love You Baby", "Un amore come il nostro", "Tra me e te" e "Border Jam". Si avete capito ben 5 novità!

E' questa la nuova musica di Lorenzo: niente schemi e niente programmi. Esce quando è matura per farlo e fluisce in piena autonomia. Alla base di tutto ciò, un contenitore unico il "Disco del sole" che per il momento non ha alcuna data di uscita. Si tratta piuttosto di un armonioso fluire in autonomia.

"Ho deciso di non uscire subito con un album sebbene abbiamo lavorato a più di venti pezzi, prima da solo, poi con qualche mio compagno musicista, poi due mesi con Rick Rubin, in una selva tra l'Appennino e il mare, dentro ad una scuola abbandonata negli anni 50 quando le campagne si spopolavano e l’agricoltura si meccanizzava - spiega Jova -. Come scolari discoli insieme a Rick 'mangiafuoco' Rubin abbiamo aperto tutta questa roba che nei mesi avevo accumulato in modo del tutto istintivo, senza pensare a niente, completamente scollegato da tutto ciò che non fosse un enorme sentimento di Amore e di voglia di vita, aria, luce, ritmo, allegria, batticuore, avventura".

Fiorire non è semplice, soprattutto dopo il lungo inverno, metafora dei tempi che stiamo attraversando, ma "La Primavera" arriva per tutti.

