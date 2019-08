La principessina saluta i giornalisti

Una pernacchia ai giornalisti, ovvero il reale saluto di una bimba che tolti tutti i suoi titoli non è poi così tanto diversa dagli altri suoi coetanei. Isola di Wight in Inghilterra, la Principessina Charlotte di Cambridge , 4 anni, era con i genitori e il fratello George, che di anni ne ha 6, a vedere la tradizionale King's Cup, regata di beneficenza che si tiene a Cowes, sulla costa nord dell'Isola che si si trova a sud dell'Inghilterra.

Nulla di anomalo tutto scorre nel migliore dei modi, o come direbbero quelli bravi, come da protocollo, i due fratellini erano in custodia di nonna Middleton perché i genitori William e Kate erano impegnati assieme ad altre celebrità a dare lustro alla regata partecipandovi a loro volta. Ora come sia finita la regata, o chi abbia vinto poco importa essendo una gara di solidarietà a vincere deve sempre essere per forza la voglia di aiutare gli altri.

Ma quest'anno la manifestazione ha avuto una vincitrice assoluta alla categoria" la più simpatica della giornata", e non poteva che essere la principessina Charlotte con la sua spontaneità. All'esibizione velica, George sempre elegantissimo e sdentato così come la sorellina, da provetti principini, erano in perfetto mood mariniere con stampe a righe sui toni di blu e bianco. Finita la gara durante la premiazione va in scena il gustoso siparietto della principessina Charlotte allorquando anziché salutare “il popolo” come si converrebbe a una royal e come la invitava a fare la mamma, ha tirato fuori la lingua e si è esibita in una vera pernacchia (“a royal rapsberry”, scrive il Daily Mail), davanti ai sudditi, ai giornalisti e alle molte celebrità british dello sport e dello spettacolo che ogni anno vengono coinvolte.

A questo punto scoppia una risata generale ma quello che è curioso notare sono le reazioni di chi le sta intorno: Kate, dopo un attimo di sbigottimento in cui le sarà scappato un “Oh my God!”, esplode a ridere, mentre la nonna materna Carole Middleton, cerca di tirare via la nipotina dalla ribalta che si è così sfrontatamente guadagnata. Il gesto della bambina era senz'altro rivolto alla folta schiera di giornalisti presenti, bisogna dire che non è la prima volta che la piccola Charlotte “mette a posto” i media: un anno fa, dopo la cerimonia del battesimo del fratellino Louis, mentre per mano del padre lasciava gli spazi pubblici per entrare a palazzo, disse chiaramente ai reporter: «Voi qui non potete entrare»

Per la cronaca, alla barca di Kate è andato il cucchiaio di legno , ovvero il premio, (chiamiamolo così) di consolazione all'equipaggio arrivato ultimo. Mentre se l'è cavata decisamente meglio suo marito William finendo la gara al terzo posto su otto imbarcazioni in gara. Ma questa edizione ha decisamente una sola vincitrice la principessina Charlotte con la sua linguetta impertinente.

