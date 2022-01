MUSICA "La Ragazza del Futuro" esce il nuovo singolo di Cesare Cremonini Ascoltalo su Radio San Marino!

"La Ragazza del Futuro" esce il nuovo singolo di Cesare Cremonini.

La data per il nuovo album è fissata per il 25 febbraio, intanto Cesare Cremonini ci offre un altro assaggio con il singolo e title track "La Ragazza del Futuro". Un brano manifesto del progetto in uscita, un viaggio immaginario e un dialogo tra se stesso e il futuro, tra il suo vissuto e il tempo delle nuove generazioni.

Al centro del racconto una giovane ragazza che porta un messaggio importante ed è "un filo che lega ogni canzone a quella successiva attraverso una ricerca sui nostri sentimenti smarriti".

E' lo stesso Cesare Cremonini a svelare il significato del pezzo:

"Se “Colibrì” ne raccontava la genesi, ora, “La ragazza del futuro” svela il volto del disco, che ha un messaggio profondo, un filo che lega ogni canzone a quella successiva attraverso una ricerca sui nostri sentimenti smarriti. In questa canzone canto un futuro che avverto pervaso di femminilità, giovinezza, sensualità, coraggio, libertà, ma che sento in qualche modo anche di voler proteggere con tutte le mie forze. “La ragazza del futuro” potrebbe essere il canto commosso di un padre a una figlia, di un fratello a una sorella, di un amico a una amica. Il messaggio che vuole lasciare è che nel caos che viviamo l’atto di coraggio più grande è quello di accettare la vita per quella che è, lasciando libero di andare e vivere questo tempo, seppur spaventoso, chi amiamo più di noi stessi. La canzone contiene immagini di grande inquietudine e forza ma allo stesso tempo è un canto leggero e radiofonico che ci invita a vivere il presente ballando sulle sue rovine, amando liberamente, lasciandosi alle spalle le paure del nostro tempo per andare verso ogni emozione possibile. Non abbiamo più nulla da perdere in questo senso”.

Ragazza del futuro

Sei persa in una strada

Hai bisogno di un aiuto

Sembri spaventata

Sali sulle scale mobili di un aeroporto

Cammina sopra il pavimento instabile del mondo

Un post condiviso da cesarecremonini (@cesarecremonini)

