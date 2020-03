CURIOSITÀ La Regina Elisabetta in isolamento lontano da Buckingham Palace Avrebbe scelto i suoi appartamenti a Windsor dove verrà presto raggiunta dal Principe Philip,

Prove tecniche di sovranità per William d'Inghilterra, primogenito di Carlo e Diana, che in questo periodo con la nonna e il papà lontani da palazzo per via della pandemia, dovrà assumersi la responsabilità di sostituirli





A disporre l'allontanamento da Londra di Elisabetta II e suo figlio Carlo rispettivamente di 93 e 71 anni è stato il Ministro della Salute britannico, Matt Hancock,

che ha disposto l'isolamento dei sovrani per evitare il contagio da "Covid-19" molto pericoloso per le persone avanti negli anni. La regina ha scelto i suoi appartamenti a Windsor dove verrà presto raggiunta dal Principe Philip,mentre Carlo si trova nella sua residenza in Scozia. Entrambi sono considerati luoghi sicuri. E i reali inglesi non hanno posto obiezioni adeguandosi di buon grado alle disposizioni del ministro. Ma a questo punto lo scenario prende una piega inaspettata ovvero qualcuno deve fare le veci della regnante assente a Buckingham Palace, qualcuno deve rapresentare la monarchia inglese in questo momento e il candidato pare essere Principe William.

A 38 anni il figlio di Diana Spencer si sentirebbe pronto ad assolvere al compito che è chiamato a svolgere e insieme alla moglie Kate diventando così, la figura più importante della Royal Family, almeno temporaneamente, ma in rilievo non sarebbero solo per loro ma anche per la Principessa Beatrice. Lei sarebbe solo nona in linea di successione al trono, con le nozze già previste per il prossimo 29 Maggio, ma destinate ormai ad essere rimandate. Le ipotesi poi non si fermano qui.I tabloid inglesi vanno decisamente oltre aggiungendo che se Kate dovesse restare incinta la Royal Family avrebbe un piano B che prevederebbe il rientro immediato a Londra del Principe Harry.





Ironia della sorte sarebbe proprio il Coronavirus a cambiare le carte in tavola nella famiglia reale inglese senza darle il tempo di riprendersi dalla recente decisione proprio di Harru e Meghan a “separarsi” dai familiari e trasferirsi oltreoceano.

















