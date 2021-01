La rete trasforma il senatore Sanders in un meme

Ieri il mondo si è fermato per guardare quello che stava avvenendo a Washington per l’Inauguration Day ovvero la cerimonia di apertura della presidenza di Joe Biden, 46esimo presidente degli "Stati Uniti d'America" e della sua vice, Kamala Harris. Tra le personalità intervenute alla cerimonia oltre ai presidenti predecessori, non è sfuggita la presenza di un famoso esponente politico nonché senatore per lo stato del Vermont Bernie Sanders, già componente della Camera dei rappresentanti.













Non è sfuggito, forse, per via del suo abbigliamento con il quale il 79enne senatore si è presentato a Capitol Hill, composto da una giacca a vento pesante e dei guanti di lana con dei ricami sopra che hanno fatto impazzire il popolo del web. Che si è subito mobilitato, tempestando i social con l’immagine che lo ritrae seduto sugli spalti, con le gambe e le braccia incrociate e un’espressione che, pur avendo indosso la mascherina, sembra corrucciata nonostante indossi la mascherina. Insomma di fatto in un irresistibile meme.









Questa immagine nel giro di pochissimo è diventata virale. Rispettosi delle restrizioni relative alla pandemia senatori e i politici presenti si sono seduti sugli spalti mantenendo la distanza di sicurezza; tuttavia, dalle foto emerge un Sanders completamente isolato quasi in disparte, lontano da tutti gli altri facendo scattare in chi lo vedeva dalla tv, un sentimento di vuoto di smarrimento e di isolamento, in linea con l’emergenza sanitaria che il mondo sta vivendo.