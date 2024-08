Solo a vederlo fa venire l'acquolina in bocca! La ricetta del panino alla carbonara arriva da Cisternino, in provincia di Brindisi, da un salumificio molto conosciuto e apprezzato, non solo per i sapori dei suoi alimenti, ma anche per la creatività. Si tratta di una ricetta non proprio pugliese, ma di una rivisitazione della carbonara che in questo caso viene trasformata in street food gourmet.

Non se la devono prendere i romani che stanno leggendo, perchè questa trasformazione nulla vuole togliere alla tradizione. Al contrario ripropone la celebre pietanza in uno stile "mordi e fuggi". C'è sicuramente da fidarsi perchè si tratta della stessa azienda che ha fatto approdare il capocollo da Harrod's a Londra: "Il panino alla carbonara con il guanciale Santoro trasformerà casa vostra nel miglior fast food del mondo".









La ricetta è molto semplice e possiamo replicarla anche a casa nostra!

LA RICETTA

Ingredienti:

1 ciabatta di grano duro

2 uova

2 fette di guanciale

pecorino romano

pepe in grani

Olio evo

Sale

Procedimento:

Sbattete in una ciotola due uova aggiungendo un pizzico di sale, di pepe e due cucchiai di acqua. Mettete un filo d'olio in una pentola antiaderente, versate al suo interno le uova e mescolate con un cucchiaio in legno lasciando la fiamma bassa. Lasciate a cuocere pochi minuti lasciando le uova cremose. In una padella a parte mettete a rosolare il guanciale fino a farlo diventare croccante. Nel frattempo mettete a scaldare il pane e tagliate a scaglie il pecorino. A questo punto farcite il vostro panino con le uova strapazzate, il guanciale, il pecorino e un pizzico di pepe. Buon appetito!