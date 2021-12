La risposta dei Måneskin ai Cugini di Campagna è esilarante

Un anno strepitoso quello dei Måneskin, che ultimamente li ha visti aprire il concerto dei Rolling Stones con grande soddisfazione del pubblico e i complimenti di Mick Jagger. Nel frattempo, dietro le quinte in Italia, si apriva un siparietto molto divertente ad opera dei Cugini di Campagna che per l'occasione hanno rivendicato la paternità degli abiti di scena.

Ecco quello che i Cugini sostenevano sulle loro pagine social: "I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stones, IMITANDO, nel vestire, I CUGINI DI CAMPAGNA. BASTA COPIARE I NOSTRI ABITI".









L'accusa per Damiano, Victoria, Ethan e Thomas riguarda la somiglianza degli abiti disegnati per suonare al Madison Square Garden di New York. Le frecciatine sono continuate e a distanza di qualche settimana, durante un'intervista, la band risponde con la classe che la contraddistingue.

“Come è stato suonare con i Rolling Stones? Difficile, perché non era il nostro pubblico, ma anche molto bello. Mick Jagger è stato davvero carinissimo” – hanno commentato – “Se ci sentiamo più come i Pooh del nuovo millennio o i Cugini di Campagna? Ovviamente i Cugini di Campagna. Sono più wild, hanno uno stile… Diciamo che di loro ci piacciono i loro vestiti“.