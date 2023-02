La scelta di Levante

Il Festival di Sanremo è la festa della musica, ma anche dello sfarzo sul palco e negli eventi collaterali. Un appuntamento che permette alle griffe di poter mettere in mostra la propria produzione. Ma in tutto questo scintillare di aghi e rocchetti colorati sbuca Levante.

Tra la cantautrice siciliana e la moda c'è sempre stato un grande feeling, un connubio quasi imprescindibile: negli anni la musicista ha senza dubbio dato lezioni di stile e ha mostrato come saper affiancare alla sua carriera artistica un parallelo progetto di immagine

La sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo però dimostra anche una grande sensibilità nei confronti del pianeta, Levante è capace di portare avanti messaggi di profondo spessore per mezzo dell’arte e della moda. La dimostrazione arriva da un dettaglio che potrebbe essere sfuggito ai più (come racconta greenme): gli outfit di tutti gli eventi collaterali al festival a cui ha partecipato e parteciperà, sono stati creati con abiti riciclati.

Un’importante lezione di stile ed etica ambientale. Un esempio di riciclo della moda inaspettato per il contesto in cui la cantante si trova, un contributo importante per veicolare un messaggio di attenzione e per sensibilizzare sul valore e l’impatto che ha ciò che già si possiede.