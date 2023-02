La scommessa di Angelique per il pianeta

Si chiama Angelique Ahlström è co-fondatrice di Flash Forest, una startup canadese che utilizzando droni spara-semi vuole piantare un miliardo di alberi e lo vuole fare un fretta.

La missione di Angelique e degli altri soci è quella di riforestare la Terra e provare a limitare l’aumento di 1,5° C della temperatura globale entro il 2028.

Angelique ha conseguito un master in scienze politiche presso l’Università di Victoria, una laurea presso l’International Space University e il Florida Institute of Technology della NASA e una laurea in antropologia. Attualmente è ricercatrice del Progetto Galileo presso il Centro di Astrofisica di Harvard e Smithsonian.

Il lavoro di Angelique è concentrato, come riporta Greenme sull’avere un impatto positivo sul nostro pianeta. Alla Flash Forest, la prima e più grande azienda di rimboschimento UAV autonoma del Canada, lei e il suo team stanno unendo tecnologia avanzata dei droni, intelligenza artificiale, mappatura GIS e scienza delle piante per ridurre l’anidride carbonica atmosferica e ripristinare gli ecosistemi su scala planetaria.

Flash Forest mira a essere il metodo di rimboschimento più efficace, avanzato, scalabile ed economico al mondo.