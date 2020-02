CURIOSITÀ La sedia per stare seduti a gambe incrociate Una svolta per chi ha problemi di postura

Forse siete anche voi tra quelli che trascorrono parecchie ore seduti davanti al computer, soprattutto per lavoro. Se vi riconoscete, saprete benissimo che a volte diventa difficile mantenere una postura corretta, spesso si tende ad accavallare le gambe o comunque ad assumere una seduta alquanto scomposta. Questo danneggia la nostra schiena e per rimediare ai dolori derivanti da una vita sedentaria si consiglia di fare dello sport e di prestare più attenzione alla postura.

Oltre a tutto questo arriva anche un altro rimedio che può essere di grande aiuto: si chiama Soul Seat , si tratta di una sedia molto particolare ed innovativa che addirittura consente di stare seduti alla scrivania con le gambe incrociate.

L'idea arriva da un'azienda americana, Health By Design, ed è la soluzione ideale per chi soffre di problemi di schiena. E' acquistabile sul sito dell'azienda anche se il prezzo non è proprio abbordabile (costa in media 875 dollari, ossia poco più di 800 euro), potrebbe essere un buon investimento in termini di salute.





