CURIOSITÀ La settimana del baratto Un evento per valorizzare l’ospitalità e incrementare quello che viene definito turismo collaborativo

La settimana del baratto.

In Italia, esiste la settimana del Baratto per valorizzare l’ospitalità e incrementare quello che viene definito turismo collaborativo, che anno dopo anno coinvolge sempre più persone che vogliono visitare l’Italia, ma magari non hanno i mezzi per farlo.

Dal 17 al 23 novembre, infatti saranno tantissimi i B&B un po’ in tutta Italia che invece di farsi pagare la locazione in denaro, vi chiedono uno scambio.

Ogni scambio infatti crea relazioni più di valore, più autentiche, perché si offre un proprio talento. Quindi ogni scambio o baratto crea una storia di solidarietà e di condivisione dei valori ed è anche più sostenibile.

Per partecipare basta andare sul sito settimanadelbaratto.it ed esplorare l’elenco dei B&B disseminati sul territorio. Poi si compila un modulo e si propone cosa si intende barattare.

Si trova un po’ di tutto, da chi prepara marmellate fatte in casa a chi offre un reportage fotografico del posto, traduzioni, scrittura, musica dal vivo, lavori di manutenzione come il giardinaggio, grafica e tanto altro.

L’importante è offrire un lavoro creativo. Se poi la vostra proposta viene accettata, il soggiorno è completamente gratuito. Se poi le vostre capacità sono gradite, l'iniziativa può andare oltre la settimana del baratto e si potrà prolungare il soggiorno anche durante l’anno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: