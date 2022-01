La settimana lavorativa negli Emirati è "corta"

Settimana lavorativa “corta” il sogno proibito ?









Negli Emirati Arabi dal primo gennaio potremmo definirla la prima realtà al mondo ad istituzionalizzarla. Non sono stati i primi a testarla in realtà da tempo ormai Finlandia, Scozia e Islanda stanno andando in questa direzione ma sono in fase di sperimentazione con finanziamenti e sgravi. La settimana lavorativa negli Emirati e passata da cinque a quattro giorni e mezzo. La scelta è stato un passaggio obbligato per il benessere sociale e per la vita privata. Ma non è stato il solo cambiamento. A cominciare dal week end che in precedenza era venerdì e sabato ora uniformato al resto del mondo in sabato e domenica. Gli orari di lavoro sono dal primo gennaio dal lunedì al giovedì dalle 7.30 alle 15.30 e il venerdì dalle 7.30 alle 12.00