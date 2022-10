MUSICA La Silver Shadow di Freddie Mercury va all'asta per beneficienza La Rolls del frontman della band inglese messa in vendita per raccogliere fondi destinati alla popolazione ucraina

La Silver Shadow di Freddie Mercury va all'asta per beneficienza.

Freddie Mercury non hai mai preso la patente, ma aveva una passione sfegata per le belle auto. Ce ne sono che fanno sognare e sicuramente, la "Rolls-Royce" è ancora un sogno anche proibito per molti. Per Freddie quel sogno divenne realtà e la Silver Shadow, che a Novembre andrà all'asta, fu acquistata dalla "Goose Productions Ltd", casa di produzione di Mercury, nel 1979.

Quello che è dato sapere è che l'auto aveva avuto un proprietario prima di Freddie, ma non chi fosse. La Silver stando anche alle testimonianze dei più stertti collaboratori di Mercury diventa da subito la preferita dell'artista che non perde occasione per utilizzare la Rolls,ovviamente guidata dall'autista. Era un vanto arrivare agli studi di registrazione a bordo della sua splendida auto con interni blu e ancora la radio originale, il lettore di cassette e da vero Vip: il telefono veicolare.

Freddie ci ha tenuto in particolare che al suo interno avvenissero momenti importanti come la firma di tutti i contratti, seduti sui sedili posteriori dell'auto, perché questa era la prima Rolls che avesse mai posseduto". Vi fu girato anche il video Promozionale di ''We Will Rock You'' con la silver parcheggiata nel giardino della nuova villa di Roger Taylor nel Surrey". Il fatto che i proventi derivati dalla sua vendita andranno all'organizzazione benefica Superhumans a favore dell'Ucraina è meraviglioso", lo ha detto Nick Wiles, specialista del settore auto presso RM Sotheby's, la casa d'aste dove avverrà la vendita...



