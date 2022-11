CURIOSITÀ La solidarietà arriva dal cielo Si chiama Flying Angels la onlus che pianifica voli aerei salvavita per i bambini di tutto il mondo in gravi difficoltà di salute che non possono avere assistenza nei loro paesi di origine.

La solidarietà arriva dal cielo.

Continua fino al prossimo 20 novembre la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #salvALI lanciata da Flying Angels Foundation, per diffondere e sostenere l'impegno nell'organizzazione di voli salvavita per bambine e bambini di tutto il mondo gravemente malati e bisognosi di cure urgenti non disponibili nel loro paese di origine. Flying Angels è un'organizzazione indipendente, laica, apolitica, aconfessionale: questi valori rappresentano una garanzia di tutela degli interessi di tutti, senza distinzione di cultura, razza e religione.

Si impegnano a garantire il diritto all'assistenza sanitaria a tutti i bambini del mondo. I piccoli gravemente malati devono avere il diritto di ricevere cure mediche speciali di cui hanno bisogno. Spesso un volo è l'unico modo per portarli in un ospedale dove possono ricevere trattamenti salvavita o per un'équipe medica, per curarli sul posto. La Fondazione interviene a favore dei bambini nel pieno rispetto delle loro culture e religioni, nei diversi Paesi in cui opera. L'organizzazione conta sulla collaborazione degli aeroporti. L'iniziativa ha già soccorso 2400 bambini nei suoi primi 10 anni di attività, oltre 4500 biglietti aerei e organizzato 80 missioni mediche. Per dare il proprio contributo le indicazioni sono reperibili sul sito www.salvali.org



