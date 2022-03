CURIOSITÀ La solidarietà per i piccoli Ucraini La solidarietà è un fiume in piena e tra le tante offerte segnaliamo quella dei pediatri di libera scelta italiani di Lazio e Puglia.

Sono migliaia le famiglie ucraine in fuga dalla guerra nei Paesi confinanti come la Romania e la Polonia. Centinaia sono già approdati o stanno arrivando in nella vicina Italia.

Tra tantissimi adulti ci sono numerosi bambini, la cui infanzia è stata stravolta dal conflitto e dai drammi che essi si porta dietro. La solidarietà non manca sono tanti gli italiani che stanno aprendo le porte delle loro case e si stanno mobilitando per trovare un posto sicuro per i profughi, in particolare per i minori. Tra la solidarietà delle associazioni, delle migliaia di privati va aggiunto (come segnalato dal sito Green Me), il grande gesto di solidarietà che arriva anche dai pediatri del Lazio e della Puglia, che hanno deciso di offrire assistenza gratuita ai bambini ucraini sia presso i loro studi che nei consultori delle Asl. Per ricevere l’assistenza basterà inviare una mail all’ indirizzo pediatri.ucraina@gmail.com, indicando il proprio domicilio per essere indirizzati al pediatra disponibile più vicino. La prima assistenza per la Regione Lazio sarà data all’ arrivo presso l’ hub della stazione Termini ma resta in allerta tutto il sistema sanitario regionale. In Puglia in tutti gli studi convenzionati della Regione e in eventuali centri di assistenza organizzati dalla stessa Regione. In attesa che possa tornare la Pace la solidarietà è un fiumi in piena.

