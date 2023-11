BENESSERE La solitudine un sentimento da sdoganare Ascolta il Reloaded!

La solitudine è spesso vista come un sentimento negativo, di cui vergognarsi e di difficile ammissione per non risultare fragili agli occhi degli altri. In realtà una mente aperta troverà in essa l'occasione e lo spazio per fare ciò che più appassiona per poi scoprire che non si è mai soli...ne abbiamo parlato oggi su Radio San Marino, ascolta il reloaded!

